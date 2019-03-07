القبض على اكبر شبكة متخصصة في التزوير بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أنهت مباحث شرطة ولاية الخرطوم نشاط مجموعة في عمليات تزوير شملت شهادات علمية ورخص قيادة ووثائق الزواج والطلاق وخلو الطرف من الخدمة الوطنية، بالسوق العربي وسط الخرطوم، وأوقفت أربعة متهمين رهن التحقيق بينهم وافد أجنبي.

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم أمس (الأربعاء)، إن فرعية وسط الخرطوم رصدت معلومات دقيقة عن نشاط الموجموعة في تزوير المستندات الرسمية، بدائرة اختصاصها، وبالمتابعة والتقصي نجحت في الوصول إلى المتهم الأول وأجرت معه اتفاقا على استخراج شهادة سودانية مزورة، وعند استلامها ضبطته متلبساً جوار مول الواحة، وبحوزته فلاشات تحوي صوراً لعدد من الشهادات الجامعية ووثائق السفر وشهادات الخبرة، وأضافت الشرطة أنه خضع لتحريات دقيقة أقر خلالها بعمليات التزوير وأرشد إلى متهم ثانٍ ضُبِطَتْ بحوزته شهادات سودانية ورخص قيادة، ووالت القبض على المتهمين الثالث والرابع داخل مقهى إنترنت وسط السوق العربي، وأجرت المباحث تفتيشاً أسفر عن ضبط جهازي كمبيوتر بكامل ملحقاتهما وطابعة حديثة يستخدمها المتهمون في معاملاتهم، بجانب كميات كبيرة من الورق المقوى والملون المستخدم في استخراج الشهادات.

وأشارت الشرطة إلى أنه وقف على الضبطية كل من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم عثمان ومدير دائرة الجنايات اللواء ياسر البلال ومدير دائرة المباحث اللواء خالد مهدي ومدير دائرة التخطيط والتقانة اللواء محمد الفاتح ومدير العمليات بالمباحث العميد أمين سعيد.

من جانبه أكد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم عثمان عبد الرحيم استمرار العمل المنعي والكشفي لقوات الشرطة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مشيداً بإنجازات دائرة المباحث خلال الفترة الماضية، وقال إن المباحث أضحت حجر عثرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطن والمؤسسات المختلفة.