اختطاف ابنة نظامي كبير من داخل المستشفى…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اختطفت سيدة مجهولة طفلة حديثة ولادة بعد إنجابها بساعات من داخل غرفة بمستشفى كادوقلي التعليمي بولاية جنوب كردفان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن نظامياً يتبع للقوات المسلحة كان قد أدخل زوجته المستشفى للولادة، وأضاف المصدر أن السيدة وضعت طفلة وأثناء وجودها داخل إحدى الغرف حضرت إليها سيدة وزعمت أنها ممرضة تعمل في المستشفى وطلبت حمل الطفلة لإجراء بعض الفحوصات بيد أنها اختفت في ظروف غامضة، الأمر الذي دفع والد الطفلة لإخطار إدارة المستشفى ومن ثم الشرطة التي دونت بلاغا وحققت حول الملابسات. المادة السابقة الاشانتي لن يفرش طريق الهلال بالورود !.. بقلم بابكر مختار المقالة القادمة يانسيم إعصار.. بقلم عبد اللطيف البوني

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