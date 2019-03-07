كمال عمر: فرض حالة الطوارئ القصد منها المتظاهرين في الشوارع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو البرلمان والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، رفضه القاطع لفرض حالة الطوارئ بالبلاد والتي أودعت منضدة الهيئة التشريعية اليوم “الأربعاء”.

وأشار عمر الى أن الحكومة قصدت من فرض حالة الطوارئ “المتظاهرين” في الشوارع، الذين يطالبون برحيل النظام.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان الطوارئ يُعد مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية، لجهة أن مبررات فرضه ليست مقنعه بل تعتبر مسخاً مشوهاً لمبررات الطوارئ – حسب قوله -.

وعدّ عمر إعلان الطوارئ بمثابة كتابة نهاية الحوار الوطني والدستور خاصةً وثيقة الحقوق.

وأودع وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، المرسوم الجمهوري لإعلان فرض حالة الطوارئ لمدة عام، منوهاً إلى أن الطوارئ تهدف لمحاربة الفساد وتهريب السلع قاطعاً بأن الطوارئ لا يقصد منها أن تكون سيفاً مسلطاً على الشعب أو تقييد الحريات.