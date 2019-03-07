الخرطوم: آخر لحظة

كوَّن محافظ البنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير لجنة طواريء لمتابعة تغذية الصرافات الآلية، في وقت بدأت فيه أمس مطابع العملة دخول خط الإنتاج لفئة (500) جنيه الجديدة المتوقع طرحها نهاية مارس الجاري، وقال مدير شركة الخدمات المصرفية المهندس عمر عمرابي لـ(اس ام سي)، إن اللجنة التي شكّلها المحافظ تضم في عضويتها البنك المركزي والأمن الاقتصادي والمصارف التجارية والحكومية، بجانب ممثل لشركة الخدمات المصرفية، مبيناً أن اللجنة ستشرع في معالجة الشكاوي التي ترد إليها بشأن موقف عمل الصرافات الآلية من خلال اجتماعها اليومي، وأوضح عمرابي أن محافظ المركزي وجّه اللجنة بإصلاح كافة الصرافات المتعطلة أو التي لم يتم تغذيتها في الفترة السابقة، خاصة الصرافات التي توجد بالولايات، مشيراً إلي أن نسبة الصرافات التي تعمل بالخرطوم فاقت الـ(60%).

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