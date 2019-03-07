سيستم الانتقالات بالفيفا يصدم نادي المريخ

الخرطوم: باج نيوز

صدم سيستم الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي المريخ ، بعد أنّ أغلق أبوابه أمام أية محاولات فيما يتعلق بإكمال النادي لأجراءات بشأن فترة التسجيلات التي بدأت اليوم.

وعلم ” باج نيوز” بأن القائمين على أمر التسجيلات بنادي المريخ المكلفين بالمهمة الخاصة صدموا بإغلاق السيستم بسبب عقوباتٍ صدرت من الاتحاد الدولي تجاه النادي خلال وقت سابق.

وكان الفيفا قد عاقب المريخ خلال وقت سابق بالحرمان من التسجيلات لمدة عام علي خلفية عدم الإيفاء بمستحقات اللاعب الإيفواري كواسي مارسيال.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن الأمين العام لنادي المريخ بدأ مشاورات مع قيادات اتحاد كرة القدم السوداني لتقصي الحقائق وحل القضية بصورة نهائية.

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