بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

الخرطوم : أحلام الطيب

بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (151) برئاسة الصومال خلفاً للسودان، واستعرض وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الجهود التي بذلها السودان خلال فترة رئاسته للمجلس الوزاري للجامعة العربية، لتعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا العربية، وسلم الدرديري، رئاسة مجلس جامعة الدول العريية على المستوى الوزاري في دورته (151) لوزير خارجية جمهورية الصومال أحمد عوض، أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، ويناقش الوزراء مشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر أن تعقد في تونس نهاية مارس الجاري، ويتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح السعودية بدمج القمتين العربية والاقتصادية في قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق (السفير قيس العزاوي) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية.

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