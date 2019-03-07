"المفتش العام": القوات المسلحة صمام الأمان للسودان

جدد المفتش العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، جاهزية القوات المسلحة للاضطلاع بمهامها الوطنية والتمسك بزمام المبادرة، وقال إنها صمام الأمان للسودان بوحدتها وتماسكها والتفافها حول قيادتها خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وجرت، صباح الأربعاء، مراسم التسليم والتسلم لرئاسة أركان القوات البرية بين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الذي تقلد منصب المفتش العام والفريق الركن محمد عثمان الحسين الذي خلفه رئيساً لأركان القوات البرية.

وحيا الفريق أول ركن عبدالفتاح لدى مخاطبته حفل التكريم ومراسم التسليم الذي نظمته القوات البرية، منتسبي القوات المسلحة والقوات البرية على وجه الخصوص وجنودها المنتشرين في مختلف بقاع السودان ذوداً عن حياض الوطن، متمنياً لخلفه ومعاونيه التوفيق والسداد.

من جانبه، أشاد رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن محمد عثمان الحسين، بمجهودات المحتفى به في كل المواقع التي عمل بها، مؤكداً الاستمرار في العمل على نهجه والمحافظة على ما اختطه هو والقادة السابقون من قيم وموروثات، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف واحد مهما تبدلت المواقع.

وأضاف “جميعنا نسعى ونعمل لنرى هذا السودان آمناً ومستقراً وفي رفاهية والقوات المسلحة عزيزة وقوية ومتقدمة”.

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