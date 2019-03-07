شاهد بالفيديو : تجدد المظاهرات رغم إعلان الطوارئ.. والشرطة تفرق المحتجين في أم درمان

أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات دعا لها “تجمع المهنيين” في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، فيما تظاهر طلاب وطالبات الجامعة الوطنية بالخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس.

وشهدت مناطق عدة بالعاصمة السودانية خروج المئات في التظاهرات، التي دعا إليها تجمع المهنيين وقوى تحالف الحرية والتغيير تحت شعار “موكب المرأة السودانية” وذلك “لإحياء نضالات المرأة السودانية”، المتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل الدموع لتفريق تظاهرات في محطة البوستة بسوق أم درمـان (غرب)، كما شهدت مناطق جبره وشارع الستين بالخرطوم تظاهرات ومواكب مماثلة.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد 22 فبراير (شباط) الماضي، وإصدار المحاكم لعقوبات مشددة بالسجن تراوحت بين أسبوعين إلى خمس سنوات ضد متظاهرين، فإن المحتجين أعلنوا «تحديهم» لأحكام الطوارئ، واعتبروها امتداداً للعسف الذي يواجه به النظام المواطنين، وقال محتج شاب: «لن نخشى السجن، مثلما لم نخش الرصاص والتعذيب، وسنتظاهر ودعهم يسجنوا كل شباب السودان».

وتمنع أوامر الطوارئ التجمع والتظاهر والاعتصام والإضراب، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفيها، وتمنح سلطات الأمن والشرطة والجيش سلطات واسعة في التعامل مع المواطنين، وتتيح لهم الحصانات، وحدد القانون عقوبات لا تزيد على السجن عشر سنوات وغرامة لمخالفي أوامر الطوارئ.

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