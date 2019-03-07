تفكيك أخطر شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الرسمية

الخرطوم : آخر لحظة

تمكنت دائرة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم، من إنهاء نشاط شبكة إجرامية مكونة من “4” متهمين بينهم أجنبي، تقوم بتزوير الشهادات العلمية ورخص القيادة وقسائم الزواج والطلاق والرقم الوطني وشهادات خلو الطرف من الخدمة الوطنية، ووقف مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم عثمان، على الإنجاز الذي قامت به فرعية وسط الخرطوم، وتعود تفاصيل العملية وفقا لـ(سونا)، أنه إثر معلومات توافرت لفرعية وسط الخرطوم عن وجود نشاط لشبكة تقوم بالتزوير، تم نصب كمين للمتهم الأول واستدراجه لاستخراج شهادة سودانية مزوَّرة، حيث تم القبض عليه عند إجراء عملية التسليم قرب (مول الواحة) وبتفتيشه تم العثور على كمية من الفلاشات بها صور لعدد من الشهادات الجامعية

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