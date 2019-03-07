الأمل عطبرة: تلقينا خطابات من الهلال والمريخ بشأن سليم

الخرطوم: باج نيوز

كشف نادي الأمل عطبرة عن تلقيه طلبين من الهلال الخرطوم والمريخ الخرطوم بشأن التعاقد مع اللاعب سليم محمد في التسجيلات الحالية.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن نادي الأمل عطبرة لم يقرر فيما يتعلّق ببيع اللاعب من عدمه.

وقال رئيس النادي جمال حسن سعيد في تصريح لـ”باج نيوز” إنهم يشعرون بخيبة أمل في عدم تواجد الفريق بدوري النخبة، مشيرًا إلى أنهم سيستفيدون من الدرس وسيعملون على إعداد الأمل بشكل جيد لظهور مختلف.

وأكّد جمال حسن سعيد عن اتجاه ناديه للتعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

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