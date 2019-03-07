المستوردون: أثر تخفيض الدولار الجمركي ضعيف على معاش الناس

الخرطوم: آخر لحظة

قلل الأمين العام لغرفة المستوردين، الصادق جلال الدين، من أثر تخفيض الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية، ووصف الأثر بالضعيف جداً على معاش الناس، وكشف عن أن نسبة الانخفاض في الأسعار لا تتعدى الـ 0.06% في أفضل الأحوال، وقال إن “الأرقام لاتكذب”، وأشار جلال في تصريحات صحفية أمس إلى أن القرار سيخفض إيرادات الجمارك بنسبة (16.7%) وبذات النسبة القيمة الخاصة للضرائب، وهما يمثلان نسبة أكثر من (70%) من إيرادات الدولة، وأثنى جلال على اتجاه الدولة لإتباع سياسة التخفيض لأول مرة بالرغم من ضعف الأثر.

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