القرعة تطيح بهلال بورتسودان من الدرجة الوسيطة

الخرطوم: باج نيوز

أسفرت قرعة دوري الدرجة الوسيط والتي أجريت اليوم”الخميس” عن تأهل كلٍ من سبدو الضعين، توتي الخرطوم، والفلاح عطبرة إلى المرحلة قبل الأخيرة من المنافسة، فيما ودّع هلال بورتسودان المنافسة رسميًا.

وتساوى فرق المجموعة الأولى التي تضم كلاً من هلال بورتسودان، الفلاح عطبرة، توتي الخرطوم، سبدو الضعين في سبع نقاط ليقرر اتحاد كرة القدم السوداني الفصل بالقرعة.

وكان كلاً من فريقي السليمانية جبل أولياء، جزيرة الفيل قد تأهلا إلى المرحلة قبل الأخيرة من المنافسة.

وتشارك عشرة فرق من الدرجة الوسيطة وخمسة أندية من التأهيلي، على أن تصعد سبع فرق للمرحلة الأخيرة للمنافسة على التأهل للدوري الممتاز.

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