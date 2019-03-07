الاتحادي الأصل يؤيد الطواريء

الخرطوم: آخر لحظة

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تأييده لقانون الطواريء، وأكد عدم تخوفه بأن يكون إعلانه سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين، أو أن يؤثر القانون على الحريات، وشدد على ضرورة أن يركز التشريع على محاربة الفساد والحد من التهريب، وأكد عضو البرلمان القيادي بالحزب الاتحادي الأصل، محمد المعتصم حاكم، لـ(سونا)، تأييد الحزب لقانون الطواريء الذي أودع منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس، مؤكداً أن القانون يكفل للمحتجين على الأوضاع أن يعبّروا عن آرائهم من غير تخريب.

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