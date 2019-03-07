غرفة المستوردين: خفض الدولار الجمركي لن يؤثر على معاش الناس

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قلل الأمين العام لغرفة المستوردين، الصادق جلال الدين، من أثر خفض الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية، ووصف أثر الخطوة بالضعيف جداً على معاش الناس.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن نسبة الانخفاض في الأسعار لا تتعدى الـ 0.006% في أفضل الأحوال، لافتاً إلى أن الأرقام لا تكذب، وأوضح أن القرار سيخفض إيرادات الجمارك بنسبة 16.7% وبذات النسبة القيمة الخاضعة للضرائب، وهما يمثلان نسبة أكثر من 70% من إيرادات الدولة، ونبه إلى أن هذا الفاقد سوف يعمل على زيادة العجز في موازنة العام الجاري بنسبة كبيرة.

ولفت إلى أنه في ظل لجوء الدولة إلى تغطية العجز عبر الاستدانة من النظام المصرفي ستكون النتيجة مزيداً من تدهور قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، وهو العامل الأساسي في التكلفة.

وتابع إنه “على الرغم من أن القرار في ظاهره يصب في مصلحة المستورد إلا أنهم لا يسعون إلى مصالحهم الخاصة دون مصلحة الاقتصاد الوطني”.

وأثنى جلال على اتجاه الدولة لاتباع سياسة التخفيض لأول مرة على الرغم من ضعف الأثر، مشدداً على ضرورة التشاور مع الغرف المتخصصة عند اتخاذ أي قرار اقتصادي، قائلاً إن “الاقتصاد لا يدار من خلف المكاتب المغلقة ولا بالقرارات المتعجلة ولا التصريحات غير الواقعية”.