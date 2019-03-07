الصيني: مصيري في يد إدارة الأهلي

أكد عماد الصيني، محور الأهلي الخرطوم، أنه لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن ومصيره في يد إدارة النادي، فهي من تختار العرض الأفضل، لافتاً إلى أنه على علم أن الهلال والمريخ يطالبان خدماته والتعاقد معه في التسجيلات التكميلية التي انطلقت اليوم ولكن ما يحدد مصيره هو النادي الأهلي لأنه مرتبط بعقد معه ويحترم ذلك كثيراً ولم يدخل في أي تفاوض مع أي ناد ولا يعرف قيمة العرض الذي تقدم به الهلال والمريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)