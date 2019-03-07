قرعة الابطال والكونفدرالية 20 مارس

التاريخ: 07-مارس-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف، يوم 20 مارس الحالي موعداً لقرعة ربع نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا (دور الـ8). وذلك بمقر الكاف بمدينة 6 أكتوبر المصرية، جنوب القاهرة. وأصبح الهلال على بعد ثلاث نقاط من التأهل لربع نهائي الكونفدرالية حيث يتصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط ويحل يوم الأحد المقبل، ضيفاً على الاشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الخامسة للمسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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