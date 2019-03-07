رئيس حزب المؤتمر السودانى يجدد مساندته لمبادرة البشير

قال رئيس حزب المؤتمر المؤتمر الوطني المكلف، أحمد هارون، إن الحزب سيكون مفتوحا أمام القوى السياسية كافة بالبلاد خلال المرحلة المقبلة، وترأس هارون، الأربعاء، اجتماعا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وكشف عن ترتيبات لمرحلة جديدة يحدث من خلالها التحول المطلوب، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.

وأشار رئيس حزب المؤتمر المؤتمر الوطني، عقب نهاية اجتماع المكتب القيادي، إلى أن المكتب جدد دعمه ومساندته لمبادرة الرئيس عمر البشير، كما ناقش تلك الرؤية وكيفية التعاطي معها وطرق تنفيذها.

وقال هارون إن عملية الحوار الوطني تتضمن التواصل مع الآخر والاستماع إليه وتقديم رؤية المؤتمر الوطني تجاه العديد من القضايا على الساحة السياسية، ، مؤكدا رغبة الحزب في تسريع الخطى تجاه القوى السياسية لإدارة حوار وطني حقيقي لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة.

وذكر أن اجتماع المكتب القيادي أدار نقاشا "جادا وعميقا" حول رؤية الحزب للمرحلة القادمة وسياساته وخططه واتجاهها بمنظور قومي، يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء توافق وطني مع كل القوى السياسية الأخرى كحجر زواية في بناء رؤيته للمستقبل.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

