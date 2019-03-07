ما سر تأخير اتفاقية السلام بجنوب السودان؟ (تقرير)

بعد اتفاق السلام الذي وقع في جنوب أفريقيا لمنع الصراعات، لم يتم تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع حتى الآن بسبب عدم وجود الإمكانات الملائمة لتطبيقه.

ووقعت الأطراف، “الحكومة والجماعات المعارضة المسلحة والسلمية”، في 12 سبتمبر العام الماضي، على اتفاق سلام يتم بموجبه تكوين حكومة انتقالية مدتها 36 شهراً.

قال رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن تنفيذ اتفاق السلام ببلاده ما زال يواجه تحديات بسبب نقص الأموال، مشيراً إلى أنه طلب من قادة دولتي إثيوبيا وإرتيريا للضغط على المجتمع الدولي لتخصيص الأموال اللازمة للسلام.

وحذر سلفاكير الجماعات المعارضة المسلحة من تجنيد جنود جدد في صفوفهم خلال الفترة الحالية، معتبراً ذلك إنتهاكاً لاتفاق تسوية النزاع المنشط.

وقال إن قيام الجماعات المعارضة بتجنيد أفراد بمناطقهم بهدف زيادة عدد القوات، والسيطرة على مناطق جديدة، يعتبر انتهاكاً لاتفاق السلام، وتابع “على المعارضة أن تفهم أن تجنيد القوات والسيطرة على مناطق جديدة ينتهك الاتفاق وقد يعيد الناس إلى الحرب”.

وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان “مايكل مكوي”، إن زيارة الرئيسين الإثيوبي والإريتري إلى جوبا ناقشت الدعم المالي لاتفاقية السلام والعقبات التي أدت لتأخيرها وأضاف لـ(المجهر) أن الرئيسين أكدا دعمهما المالي للجان والآليات التي تم تكوينها لتنفيذ الاتفاق في الجنوب وأشار إلى أن غياب الخرطوم كضامن لا يرتبط بموقف وأن الخرطوم الجزء الرئيس في اتفاقية السلام .

وقال وزير خارجية جنوب السودان “نيال دينق نيال”، إن القمة الثلاثية بين رئيس جنوب السودان ورئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الإريتري ، ناقشت سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدان الثلاثة.

وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية “توت قلواك” إن القمة ناقشت الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تسوية الخلافات بين الأطراف في الجنوب و إلحاق المجموعات الرافضة للاتفاق بالعملية السلمية.

وأضاف أن الخطوة التي دفعت الرئيسين لزيارة جوبا هي تعزيز للعلاقات الثنائية بين هذه الدول التي تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

و نفى “نيال دينق” تطرق القمة للتطورات السياسية في السودان، و الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكم الرئيس “عمر البشير”.