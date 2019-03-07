محمد المصطفى وقصاري يدخلان خيارات الشطب في المريخ

دخل الحارس محمد المصطفى ولاعب الوسط ياسر قصاري خيارات الشطب في المريخ في فترة التسجيلات التكميلية التي تنطلق اليوم الخميس.
ويسعى الاحمر لتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد في التسجيلات الحالية الى جانب اعادة مدافع الفريق احمد ضفر بعد أن التزم المجلس باعادة قيده في التسجيلات التكميلية بعد أن فشل في اعادة قيده في التسجيلات الشتوية.
وكذلك سيحتاج المريخ الى خانة شاغرة للاعب السماني الصاوي العائد من الإعارة لنادي الاتحاد الليبي حيث يتوقع أن تصل بطاقة اللاعب من ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
وسيكون ياسر قصاري ومحمد المصطفى ابرز المرشحين لمغادرة الكشوفات الحمراء في التسجيلات التكميلية الحالية وربما دخل المهاجم محمد داؤود ايضاً ضمن خيارات الشطب في المريخ.
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