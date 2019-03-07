المتحدث باسم الجيش الباكستاني: سندافع عن أرضنا ضد أي مغامرة غير محسوبة

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصف غفور، إن الجيش الباكستاني سيدافع عن البلاد ضد ما وصفه بـ"أي عدوان أو مغامرة غير محسوبة".

وكتب غفور، على "تويتر"، اليوم الخميس 7 مارس: "استهداف الهند للمدنيين يشعل الأزمة، ويجب أن يتوقف للحفاظ على السلام في المنطقة".

وأوضح في تدوينة أخرى أن باكستان تسير في مسار يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفا: "لن يستطيع أي أحد أن يرغمنا على تغيير موقفنا بالتهديد أو باستخدام القوة العسكرية، التي ستبقى حقا أصيلا للدولة إلى جانب السياسة".

وتوترت العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج — 2000" على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير.

وأسقطت باكستان مقاتلتين هنديتين، الأربعاء 27 فبراير، في معركة جوية، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

ويحتل الجيشين الهندي والباكستاني المرتبة الثالثة والعاشرة، على التوالي، بين أقوى الجيوش الآسيوية، بحسب موقع "غلوبال فيربور" الأمريكي.

ويرجع تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، بسبب الخلاف بين الدولتين على ولاية جامو وكشمير، التي يوجد بها انفصاليون يطالبون بالاستقلال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.