انطلاق موكب العشرة وشمبات في مدينة بحري في العاصمة الخرطوم

خرج المئات في موكب الكلاكلة وشمبات في مدينة بحري ضمن " مواكب عازة الحرة " التي دعت لها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ظهيرة اليوم الخميس.
واكد شهود عيان خروج حي العشرة في تظاهرة هاشدة رافين لافتات تكالب برحيل النظام
ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية
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