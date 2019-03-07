أبوشنب يدير مباراة زيمبابوي والكنغو في تصفيات أمم أفريقيا

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة تحكيم مباراة زيمبابوي والكنغو في تصفيات أمم افريقيا 2019م بمصر إلى طاقم تحكيم سوداني بقيادة الفاضل أبوشنب، ووليد محمد أحمد مساعد أول، وعمر حامد مساعد ثاني، وحافظ عبدالغني حكماً رابعاً.
وتعتبر المواجهة من أصعب المباريات في الجولة الأخيرة بيد أن الفريقين يضعان (7) في رصيد كل منهما.
ويعتبر أبوشنب من الحكام الدوليين لدى الاتحاد العام ودائما ما يتم ترشيحه من قبل الكاف للمشاركة في مباريات تصفيات امم افريقيا أو دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.
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