انطلاق موكب شرق النيل و الكلاكلة اللفة في العاصمة الخرطوم

انطلق موكب شرق النيل والكلاكلة اللفة في محلية جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم ضمن " مواكب عازة الحرة " التي دعت لها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ظهيرة اليوم الخميس.

وتأتي هذه الدعوة اجلالاً لنضالات المرأة السودانية عبر التاريخ ودورها الرائد في تاريخنا الوطني في وقتٍ يعم فيه الشارع السوداني حراكٌ جماهيري واسع ينادي بإسقاط النظام وإحلال بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

ويشهد السودان احتجاجات على الغلاء منذ 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات باسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل نحو ثلاثين شخصا بحسب الحكومة، مقابل احصائية أخرى تتعدى الخمسين قتيلا، بحسب جهات معارضة ومنظمات حقوقية.