الأمين العام لغرفة المستوردين: أثر تخفيض الدولار الجمركي ضعيف على المعاشات

قلل الأمين العام لغرفة المستوردين في السوداني “الصادق جلال الدين” من أثر خفض الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية، وعلى معاش الناس.

وكان رئيس الوزراء “محمد طاهر أيلا”، أصدر قراراً بتخفيض سعر الدولار الجمركي من (18 إلى 15) جنيهاً.

ووصف أثر الخطوة بالضعيف جداً على معاش الناس، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن نسبة الانخفاض في الأسعار لا تتعدى ال( 0.006%) في أفضل الأحوال. قائلاً: (الأرقام لا تكذب).

وأشار “جلال” إلى أن القرار سيخفض إيرادات الجمارك بنسبة (16.7%) وبذات النسبة القيمة الخاضعة للضرائب وهما يمثلان نسبة أكثر من(70%) من إيرادات الدولة.

ونبه إلى إن هذا الفاقد سوف يعمل على زيادة العجز في موازنة العام الجاري بنسبة كبيرة.

ولفت إلى إنه في ظل لجوء الدولة إلى تغطية العجز عبر الاستدانة من النظام المصرفي ستكون النتيجة مزيداً من تدهور قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار الدولار، وهو العامل الأساسي في التكلفة .

وتابع إنه (بالرغم من أن القرار في ظاهره يصب في مصلحة المستورد إلا أنهم لا يسعون إلى مصالحهم الخاصة دون مصلحة الاقتصاد الوطني).

وأثنى “جلال” على اتجاه الدولة لإتباع سياسة التخفيض لأول مرة بالرغم من ضعف الأثر، مشدداً على ضرورة التشاور مع الغرف المتخصصة عند اتخاذ إي قرار اقتصادي، قائلاً إن (الاقتصاد لا يدار من خلف المكاتب المغلقة ولا بالقرارات المتعجلة ولا التصريحات غير الواقعية ).

وانتقد “جلال” التصريحات القائلة بأن إجراءات اقتصادية مستمرة منذ العام 2018 كانت السبب وراء انخفاض الدولار في حين أن الواقع أن سعر الدولار في السوق الموازي كان (24) جنيهاً في بداية العام الماضي.

ونبه إلى أن تلك القرارات والإجراءات الاقتصادية غير المدروسة والخاطئة أوصلت الدولار إلى حاجز ال(90) جنيهاً أي خفضت قيمة الجنيه (375%) في حين أنه لا يجب أن يتجاوز ال(35) جنيهاً في أسوأ حالاته.

