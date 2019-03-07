دراسة: ممارسة الرياضة وقاية من الاكتئاب

أكدّ باحثون من جامعة غرناطة ومستشفى سان سيسيليو في غرناطة، اليوم، أن التمارين الرياضية تحمي من الاكتئاب وأن الأشخاص الذين يتدربون لديهم مخاطر أقل بنسبة 40% على تطوير هذا المرض من الأشخاص المستقرين.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال اختصاصيو مجموعة الطب النفسي البيئي في جامعة غرناطة برئاسة البروفيسور خورخي سيرفيلا، إن ممارسة التمارين البدنية المنتظمة تمثل عاملًا وقائيًا للصحة العقلية، وهو استجابة تجريبية للمثل الروماني "العقل السليم فى الجسم السليم".