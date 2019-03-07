بن زايد: غياب الدور العربي القوي في سوريا "غير مقبول"

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص الإمارات على وجود دور عربي قوى في سوريا ، سواء على المستوى السياسي أو الأمني" ، معتبراً غياب هذا الدور مؤثراً وغير مقبول.

وقال الشيخ عبد الله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "من الضروري بلا شك تحليل الوضع في سوريا والنظر في كيفية تطور الموقف على مدى الاعوام الماضية وكيف أثرت القرارات التي اتخذت على الوضع هناك".

وعلي صعيداً آخر قال عبدالله ، "لقد اعتدنا على الاختلاف مع الحكومة السورية حول العديد من الخطوات التي اتخذت على المستوى المحلي. لكننا الآن نواجه نفوذًا تركيًا وإيرانيًا متزايدًا في ظل غياب دور عربي قوي". ولذلك ، فإننا نتعاون مع أصدقائنا في روسيا والدول الصديقة الأخرى للتداول حول كيفية احتواء الأزمة حتى تصبح سوريا جزءاً من المنطقة العربية والجهود العربية.

"ولسوء الحظ ، نحن نعتبر سوريا بعيدة عن الحظيرة العربية، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء هذه العملية، ونعتقد أننا ما زلنا في البداية وأن الوضع يحتاج إلى الدول العربية وإلى دمشق تلعب دورا معا لضمان دور عربي سوري أقوى".

حتى الآن ما زلنا بعيدين عن تحقيق ذلك ونعتقد أن هناك إرادة ورغبة ؛ لكن هناك حاجة إلى جهد حقيقي متعدد الأطراف.