صرف النظر عن التعاقدات في التكميلية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• اليوم تنطلق فترة انتقالات اللاعبين التكميلية

• للأمانة الهلال يحتاج لدعم عاجل في بعض خطوطه.

• أبرزها الدفاع والهجوم.

• لكن من يستحق دخول كشف الهلال.

• هذا هو السؤال المهم ..؟؟

• هل يوجد في الساحة من يستحق ارتداء شعار الهلال.

• قام البعض بترشيح عدد من اللاعبين للأزرق.

• غالبا تسجيلات الهلال لا تُجرى برؤية فنية.

• لذلك لا تحقق التسجيلات النجاح المطلوب.

• اذا تم منح هذا الملف الي ابناء الهلال القدامي.

• فإن النجاح سيكون حليف التسجيلات.

• لكن سوف أعيد ذات السؤال.

• من يستحق دخول كشف الهلال ..؟؟

• نعم هناك بعض الاشراقات في الساحة.

• لكن هل ستؤدي المطلوب مع الازرق في البطولة الافريقية.

• الازرق حتي اللحظة يمضي بصورة جيدة في الكونفدرالية.

• كما ان الكوكي سوف يعتمد على اغلب الاسماء الحالية.

• هذا المدرب درج على تثبيت تشكيلة واحدة خلال مباريات الموسم.

• لذلك فإن اي اسم جديد يدخل الكشف الهلالي في التكميلية لن يجد حظه من المشاركة.

• ونرجو ان يشرف المدرب أيضا على عملية الاحلال والابدال.

• خاصة وان الكوكي اصبح المدرب المفضل لجماهير الهلال عقب النتائج الايجابية الاخيرة.

• شخصيا أري ان يصرف الهلال النظر عن التعاقد مع لاعبين جدد في التكميلية.

• خاصة وانها لن تجد فرصة مع الكوكي .. نسبة لاستراتيجيته مع الفريق.

• الهلال حاليا في حاجة اكثر للاستقرار على مستوى الفريق.

(صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.