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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• اليوم تنطلق فترة انتقالات اللاعبين التكميلية
• للأمانة الهلال يحتاج لدعم عاجل في بعض خطوطه.
• أبرزها الدفاع والهجوم.
• لكن من يستحق دخول كشف الهلال.
• هذا هو السؤال المهم ..؟؟
• هل يوجد في الساحة من يستحق ارتداء شعار الهلال.
• قام البعض بترشيح عدد من اللاعبين للأزرق.
• غالبا تسجيلات الهلال لا تُجرى برؤية فنية.
• لذلك لا تحقق التسجيلات النجاح المطلوب.
• اذا تم منح هذا الملف الي ابناء الهلال القدامي.
• فإن النجاح سيكون حليف التسجيلات.
• لكن سوف أعيد ذات السؤال.
• من يستحق دخول كشف الهلال ..؟؟
• نعم هناك بعض الاشراقات في الساحة.
• لكن هل ستؤدي المطلوب مع الازرق في البطولة الافريقية.
• الازرق حتي اللحظة يمضي بصورة جيدة في الكونفدرالية.
• كما ان الكوكي سوف يعتمد على اغلب الاسماء الحالية.
• هذا المدرب درج على تثبيت تشكيلة واحدة خلال مباريات الموسم.
• لذلك فإن اي اسم جديد يدخل الكشف الهلالي في التكميلية لن يجد حظه من المشاركة.
• ونرجو ان يشرف المدرب أيضا على عملية الاحلال والابدال.
• خاصة وان الكوكي اصبح المدرب المفضل لجماهير الهلال عقب النتائج الايجابية الاخيرة.
• شخصيا أري ان يصرف الهلال النظر عن التعاقد مع لاعبين جدد في التكميلية.
• خاصة وانها لن تجد فرصة مع الكوكي .. نسبة لاستراتيجيته مع الفريق.
• الهلال حاليا في حاجة اكثر للاستقرار على مستوى الفريق.
(صمت اخير) ..
• نحن الهلال بنريدو جد.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف النظر عن التعاقدات في التكميلية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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