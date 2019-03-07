كان مالي وأنا مالي بيك.. بقلم هناء إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عندما تستمع إلى هذا المقطع فإنه يقودك إلى اتجاه يخصك.

والاتجاه البخصني غير اتجاه استماعك.

حاجة استطاعت (غصباً عنك .. كسر رقبة) أنها تكون جزءاً من حياتك إن لم تكن حياتك كلها والحاجة دي تاعباك شديد..

مرات ما بكون ندم… بس ساي الزول بعاتب روحو ليه سمح ليها تسكن تفاصيلو؟!

زول حابي يسافر ومقتنع بالفكرة وأول ما يسافر يوم يومين يقول: (كان مالي ومال الغربة دي).

لما ثقتك في نفسك تكون بسيطة … وتبدأ مشروع … ح تيأس بدري وتقول مالي ومالو…

مرات بندخل في علاقات معينة (اجتماعية عملية،عاطفية) وقد لا تنجح .. بعضنا بعتبرها تجربة ولازم يستفيد منها وبعضنا بقول (كان مالي وأنا مالي بيها) .

ومالي والهوى … وأنا مالي

ومالي دولة أفريقية لما تلعب مع منتخبنا الوطني كرة في (عالم بتتجرس)

أشخاص بيحاولوا إصلاح السلبيات الفي المجتمع وناس بتقول (مالنا ومالو)

ممكن تتعرف على زول وفي مرة تحس إنو ما(ببقي ليك) وفي نفس الوقت ما بتقدر تبعد عنو عشان في حاجة رابطاكم مع بعض… عليه بتجيك لحظة وبترفع هذا الشعار .

لما يكون في زول هو البتصدر للحاجات الصعبة المحيطة به وبأسرته وعمله وغيره… الحاجات دي لما تبقى كتيرة عليهو في يوم حا يقول كان مالي (حتى لو بينو وبينو) وفي رواية أخرى (بين نفسو) .

يعني ممكن كان مالي دي تعترف بيها لكل الناس .

وممكن تكون سر (بينك وبينك)

مالك ومال شخص

مالك ومال موضوع

ومالك ومال مكان

شخص طول الوقت بدخلك من مشكلة لي مشكلة ومن كارثة لمصيبة …. الزول دا مالك ومالو؟!

والله جد

غير (مالي ومالو) ممكن تكون (مالك ومالي) ودي صعبة.

مالك ومالو دي بتجيب كمية من الاحراجات

و……..

بعدين معاك لو جيت

لدواعٍ في بالي