اعفاء محمد خير الزبير من منصبه كمحافظ للبنك المركزي السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعفى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم (الأربعاء) محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير. وكلف القرار الرئاسي حسين يحي جنقول للقيام بمهام البنك. وكان الرئيس عين الزبير في سبتمبر من العام الماضي، خلفاً لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر.

ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً.

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