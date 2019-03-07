المريخ سيعبر النجم يا عقيد ويا (زعيم)!!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[قلنا من قبل مرارا وتكرارا ان نتائج المريخ في كاس زايد اصابت الكثيرين في مقتل وتوقعنا ان يتعرض المريخ لمشاكل لا حصر لها بغرض منعه من الوصول لنهائي كاس زايد وذلك للنيل من قادة المجلس الحالي ممّن تم دمغهم بالفشل وهم يقودون الزعيم من فوز الي اخر ويعبرون به من مرحلة ال اخري حتي بات قاب قوسين او ادني من الوصول الي نهائي كاس زايد!

[نتائج المريخ علي الصعيد العربي اربكت حسابات كثير ممّن نصبوا انفسهم اوصياء علي الكيان بوقوفهم في وجه من اتت بهم صناديق الاقتراع واصفين معظمهم بفاقدي الموهبة ومدرمي الانجازات!

[وقيادة التونسي “الزلفاني” لفريقه لهذه المرحلة من المنافسة لم ترض من وصفوه بالفاشل وطالبوا باقالته باعتباره اقل شانا من قيادة فريق كبير وكان من الطبيعي ان يبحث هؤلاء عن عوائق تمنع الزعيم من الوصول للنهائي!

[توقعنا كثير من الازمات والمشاكل لكننا لم نضع في حساباتنا ان يحرم المريخ من جهود لاعبه وصانع العابه “بكري المدينة” في مباراة الاياب امام النجم رغم المجهودات الضخمة التي تبذل من اجل تعافي اللاعب من الاصابة!

[ان يغيب “العقرب” بسبب الايقاف او الاصابة فهذا امر يعتبر اكثر من عادي اما ان يغيب عن هذه المواجهة الحاسمة بقرار من المحكمة نتيجة الخلافات بين (ابناء المريخ) فان ذلك ليس طبيعيا ومن حق جماهير المريخ ان تقف علي الحقائق كاملة لمعرفة من يحاربون المريخ الكيان!

[لو كان الامر متعلقا بشئ لا يمس المريخ الكيان فاننا علي استعداد لقيادة حوار يفضي لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين من اجل انهاء الازمة ولعفونا عن حقوقنا لكننا لن نقف الي جانب اي من المتصارعين طالما ان المريخ هو المتضرر من صراعهم!

[بالامس استمعت الي حديث العقيد (م) “صديق علي صالح” مدير الكرة الاسبق بالمريخ من خلال الاذاعة الرياضية في محاولة لصرف الانظار عن القضية الاساسية بالتركيز علي خلافه مع صحيفة (الزعيم) وعدم تقديمه شكوي ضد “العقرب” رغم ان النتيجة الحتمية لهذه الخلافات بين الطرفين ادت لصدور قرار ضد “العقرب” وربما دفع ثمنه المريخ!

[في اعتقادي ان العقيد (م) “صديق” وصحيفة (الزعيم) مطالبان بتصفية حسابتهما بعيدا عن المريخ ولاعبه “بكري المدينة” لان غياب “العقرب” عن مواجهة النجم بسبب تلك القضية لن يكون مسؤولا عنه سوي “صديق” و(الزعيم)!

[المريخ سيعبر النجم يا عقيد ويا (زعيم).