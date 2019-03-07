القبض على الرأس المدبر وزعيم الاتجار بالبشر في السودان وشرق افريقيا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ــ إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، مساء أمس، من القبض على الرأس المدبر وزعيم سماسرة الاتجار بالبشر على مستوى إقليم القرن الإفريقي بمنطقة حلة كوكو بشرق النيل، وبحسب معلومات (الإنتباهة) فإن المتهم المقبوض يعد من أخطر ممولي عمليات الاتجار بالبشر، حيث يتولى تدوير الأموال ونقلها بين دول الإقليم عن طريق عمليات التحويل والاستلام، ويمارس المتهم المقبوض التجارة كستار ويتخذ متجراً لبيع السلع والبضائع بحلة كوكو كغطاء لممارسة عملياته، وضبط فى متجره (30) دفتراً تحوى أسماء جميع سماسرة عمليات الاتجار بالبشر فى الإقليم داخل وخارج السودان. المادة السابقة سرقة حقائب المغتربين بمطار الخرطوم لازالت مستمرة… المقالة القادمة المريخ سيعبر النجم يا عقيد ويا (زعيم)!!!.. بقلم عبدالله ابو وائل

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