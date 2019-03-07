شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تواصل مسلسل سرقات حقائب المغتربين العائدين إلى البلاد، حيث دون مغترب بلاغاً أفاد فيه باكتشافه اختفاء هاتف باهظ الثمن كان بين أمتعته، وأفاد الشاكي فى بلاغه بأنه عقب خروجه من صالة المطار تفقد حقيبته ليكتشف اختفاء موبايل كان يخفيه داخل أمتعته.

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة حقائب المغتربين بمطار الخرطوم لازالت مستمرة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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