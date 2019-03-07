الزلفاني: عانينا من إصابات مؤثرة وفقدنا عناصر مهمة.. ومن الجيد ألا نخسر

أدلى مدرب التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ بتصريحات للصحفيين عقب تعادل فريقه مع حي الوادي نيالا أمس وامتدح أداء اللاعبين برغم الظروف المحيطة بالفريق وأكد أنهم ظلوا يعانون من الإصابات في أي مباراة يؤديها الفريق، وأضاف: من الجيد والمهم أن المريخ مازال في الصدارة ولم يتلق أي خسارة في البطولة حتى الآن، برغم الظروف المحيطة بالفريق والتي يعلمها الجميع.. يكفي أن للفريق خمسة عناصر أساسية خارج السودان بسبب الإصابة، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين بالخرطوم لم يرافقوا الفريق، وأضاف: حتى كشف المباراة لم يكتمل بسبب النقص، وفي ظل هذه الظروف استطيع أن أعود بنقطة ولا أخسر، فهذا شئ جيد، وبرغم ما حدث من نقص إلا أن العناصر المتوفرة التي حضرت اجتهدت وما قصرت، وحقيقة كما يقولون المريخ بمن حضر.

اهتم الزلفاني حسب صحيفة الصدى، كثيراً بعدم تعرض أي لاعب من خلال مباراة الأمس إلى الإصابة حتى لا يتفاقم كشف المصابين ويصل رقماً لا يمكن تصديقه، وقال: معروف أننا لم نتعرض للإصابة حتى لا تطاردنا هواجس الإصابات مرة أخرى بعد فقدان 9 لاعبين ولا نحتاج لمزيد من الإشكالات في الإصابات، نأمل كثيراً في عودة المصابين والانضمام إلى كشف المشاركات حتى يعود الفريق إلى شكله الذي وصل إليه بجهد هؤلاء اللاعبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)