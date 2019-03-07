المريخ يحول سومانا إلى محترف ويطلب بطاقة نقله الدولية

التاريخ: 07-مارس-2019 فى : رياضة 11 مشاهدة يتجه المريخ لتغيير هوية لاعبه النيجري سومانا إلى محترف أجنبي، حيث يتوقع أن يطلب الأحمر بطاقة النقل الدولية الخاصة باللاعب عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعد أن أكمل المريخ اتفاقه بنجاح مع نادي الجيش النيجري، وسلمه الدفعة الأولى من نصيبه في الصفقة عبر السفارة النيجرية بالخرطوم، ويتوقع وصول سومانا حسب صحيفة الصدى، خلال الساعات القليلة المقبلة لمواصلة نشاطه مع الأحمر بصورة طبيعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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