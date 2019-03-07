لائحة الممتاز تفك طلاسم صراع المجموعة الأولى

التاريخ: 07-مارس-2019
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أصبحت مهمة الفرق الصاعدة لدوري النخبة، من المجموعة الأولى أكثر تعقيداً بعد نتائج مباريات في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز في مرحلته الأولى، حيث وصل فريقا الموردة وحي الوادي لـ(19) نقطة، لكل منهما مع احتمالية تعادل هلال الأبيض مع المريخ يوم 15 الجاري ليصل هو الآخر إلى 19 نقطة، بعد فوزه أمس، على الأهلي مروي بأربعة أهداف.
وفي هذه الحالة حددت لائحة المنافسة بالتسلسل الآتي حسب صحيفة قوون، لفك الارتباط بين فريقين أو أكثر تساووا في عدد النقاط:
– احتساب صافي الأهداف بين له وعليه.
– احتساب عدد الأهداف الأكثر إحرازاً.
– احتساب عدد الأهداف الأكثر إحرازاً في أرض الخصم.
– الرجوع للمواجهات المباشرة.
– في حال التساوي في كل ذلك مباراة أو مباريات فاصلة.
– وفي حال التساوي بعد كل ذلك تجري القرعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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