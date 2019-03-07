الكوكي يبحث عن رقم قياسي في كوماسي!

يستهدف فريق الهلال بضرب موعد مع دور الـ8 من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) وحسم هدف التأهل قبل الجولة السادسة والأخيرة، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على أشانتي كوتوكو الغاني عند الثالثة من عصر الأحد المقبل، بملعب بابا يارو، في مدينة كوماسي، جنوب وسط غانا، لحساب الجولة الخامسة.

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داخل الحلم الهلالي العريض، يبقى هناك حلم خاص، يتعلق بالمدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي لم يعرف طعم الخسارة خارج أم درمان، طوال تجاربه الثلاث مع الفريق الأزرق في 2015 و2017، وفي تجربته الحالية التي بدأها بتعادل مهم 1/1 أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بملعب ليفي مواسامانا في مدينة ندولا، يريد الكوكي مواصلة أرقامه القياسية مع البلوز السوداني، بالبطولات الأفريقية، بالفوز على أشانتي أو التعادل على الأقل، فيما يحلم بالتأهل من هناك، كما ذكر في تصريحات صحافية حسب صحيفة قوون، عقب الانتصار على زيسكو 3/1 الأحد الماضي بالجوهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)