الشرطة تشترط لمواجهة الهلال

التاريخ: 07-مارس-2019 فى : رياضة 46 مشاهدة أعلنت إدارة الشرطة القضارف رفضها التام، لأداء الفريق لمباراته أمام الهلال، قبل مواجهة الأخير لهلال كادوقلي، وأشار النادي في خطاب أرسله للجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أن النادي التزم بأداء مباراته أمام حي العرب بورتسودان تقديراً لظروف المنافسة ولكنه لا يقبل أن يهضم حقوقه ولن يلعب مباراة الهلال قبل أن يلعب هلال كادوقلي أمام الهلال من أجل عدالة المنافسة حسب صحيفة قوون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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