الهلال يوفد الجنرال إلى دولة أفريقية في مهمة خاصة

التاريخ: 07-مارس-2019 فى : رياضة 25 مشاهدة غادر الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال مساء أمس الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية، ومنها سيغادر إلى إحدى الدول الأفريقية، وترتبط رحلة الجنرال بمهمة تخص نادي الهلال بتكليف من إدارة النادي حسب صحيفة قوون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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