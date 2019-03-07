لأول مرة في الخرطوم.. فتيات يقدن سباق عربات من نوع جديد والهدية مفأجاة

طرح عدد من الفتيات بإحدى المجوعات بـ(فيسبوك) فكرة لسباق خاص بالسيارات ممن يقدن مركبات في الخرطوم .

وقالت صاحبة الفكرة إن الهدف منها خلق برنامج لكسر الروتين، خاصة وأن هناك كثيراً من الضغوطات في الحياة، كما أنه وبحسب قولها الفتيات والسيدات اللائي يقدن مركبات يتعرضن (للحقارة) في الشارع من قبل الرجال .

لذلك جاءت الفكرة حتى يجود الفتيات أنفسهن ويستطعن أيضاً ممارسة حقهم في الشارع كامل، وأضافت بأن السباق سيكون في يوم جمعة حتى تكون الشوارع خالية ويتم تحديد نقطة إنطلاق وزمن معين على أن يتم الوصول الى نقطة النهاية في زمن أيضاً يتم تحديده .

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وعن الجائزة ذكرت وبحسب صحيفة آخر لحظة، أن أغلب الفتيات يعشقن أدوات التجميل، فقالت أخترنا أنا تكون الجائزة عبارة عن شنطة من المكياج، تضم ماركات عالمية من جميع اساسيات المكياج، واضافت بأن الفكرة الى الآن بصدد الترتيب لتنفيذها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)