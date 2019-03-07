هارون: نسعى لحوار وطني مع القوى السياسية كافة

وأشار في تصريحات صحفية عقب نهاية اجتماع المكتب القيادي، إلى أن المكتب جدد دعمه ومساندته لمبادرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، منوهاً إلى أن قيادي الوطني ناقش تلك الرؤية وكيفية التعاطي معها وطرق تنفيذها.
وقال هارون إن عملية الحوار الوطني تتضمن التواصل مع الآخر والاستماع إليه وتقديم رؤية المؤتمر الوطني تجاه العديد من القضايا على الساحة السياسية.
وذكر أن اجتماع المكتب القيادي أدار نقاشاً جاداً وعميقاً حول رؤية الحزب للمرحلة القادمة وسياساته وخططه واتجاهها بمنظور قومي، يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء توافق وطني مع كل القوى السياسية الأخرى كحجر زواية في بناء رؤيته للمستقبل.
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