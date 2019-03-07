داعش يتبنى هجوما انتحاريا قتل 16 شخصاً في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 16 عاملاً في شركة للبناء شرقي أفغانستان أمس الأربعاء. ونقلت وكالة التنظيم الإرهابي، أن الهجوم استهدف مطاراً في جلال آباد عاصمة ننكرهار شرقي البلاد. وزعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من القوات الأمريكية والأفغانية. وكان عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم صرح بأن الهجوم استهدف شركة تقع قبالة المطار. وبدأ الهجوم في الخامسة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، وانتهى في الـ11 صباحاً. وأضاف خوجياني أن خمسة من منفذي الهجوم قُتلوا، وأن قوات الأمن أبطلت في العملية سيارة مفخخة، وسترتين ناسفتين. ولم يتضح على الفور سبب استهداف الشركة التي أكد خوجياني، لوكالة الأنباء الألمانية، أنها محلية.

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