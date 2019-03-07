اغتصاب سيناتور أمريكية في سلاح الجو الأمريكي

قالت الأمريكية مارتا ماكسالي، النائبة الجمهورية عن ولاية أريزونا، أنه تم اغتصابها في أثناء خدمتها بالجيش الأمريكي.

وتابعت ماريا خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ للاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية: "أنا أيضا خارجة من اعتداء جنسي في الجيش، لكنني خلافا لأخريات شجاعات عديدات، لم أبلغ عن تعرضي للاعتداء"، حسب صحيفة الغادريان البريطانية.

وأضافت ماكسالي التي خدمت بسلاح الجو 26 عاما، أنها أصبحت أول امرأة تقود طائرة مقاتلة وأول امرأة تقود سرب مقاتلات.

وأوضحت النائبة الجمهورية أنها لم تكن شجاعة مثل أخريات أبلغن عن الاعتداءات الجنسية "لأنها لم تكن تثق في النظام بذلك الوقت".

وذكرت بأنها حين التحقت بمدرسة القوات الجوية في عام 1984: "كان الاعتداء والتحرش الجنسي أمرا شائعا، وكانت الضحايا في معظم الأحيان تعاني بصمت".