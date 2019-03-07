كوريا الشمالية تواصل العمل بموقع يونغبيون لتخصيب اليورانيوم

ذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن بيونج يانج لا تزال تقوم بتشغيل منشآت تخصيب اليورانيوم في موقع يونغبيون النووي.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية سوه هون، في خطابه الأخير أمام المشرعين: "من المعروف أن منشآت تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية تعمل بشكل طبيعي حتى قبل القمة الأخيرة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".
وأضافت وكالة الأنباء، أنه في نفس الإحاطة الإعلامية المغلقة، قال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، إن الوكالة اكتشفت حركة المركبات في منشأة أبحاث صانوم-دونغ في كوريا الشمالية.
وبالإضافة إلى ذلك، ورد أن وكالة المخابرات، رصدت العلامات التي تشير إلى أن بيونج يانج تقوم باستعادة موقع إطلاق صاروخ دونغتشانغ - ري، الذي بدأت في تدميره العام الماضي.
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