مصرع 3 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس، مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلان إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقى لجزيرة ساموس اليونانية شرق بحر إيجة.
وتمكن خفر السواحل اليونانى - وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمرينى" اليونانية - من استخراج جثة الرجل من البحر، بينما لقى الطفلان مصرعهما أثناء نقلهما مع 9 مهاجرين آخرين تم إنقاذهم، وكانوا على متن القارب إلى الجزيرة .
ولم يتم الإعلان عن هوية وجنسيات القتلى والمهاجرين، فيما لم يعرف حتى الآن سبب غرق القارب وسط أحوال الجو المستقرة.
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