تظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة الوطنية

خرج طلاب وطالبات الجامعة الوطنية في تظاهرات حاشدة قبل قليل واحرقو الاطارات وهتفو لاتعليم في وضع اليم وشعارات اخرى تطالب برحيل النظام .

وتاتي هذة التظاهرة ضمن الأنشطة المقاومة لنظام البشير وفي ظل مظاهرات ومواكب تطالب بالتغيير والتنحي الفوري للنظام وإحلال بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني وقبيل انطلاق مواكب المرأة السودانية التي ستنطلق عند الساعة الواحدة.

ومنذ 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبها قمع من الشرطة السودانيّة أسفر عن سقوط عشرات القتلي، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 شباط/ فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

ويحكم البشير السودان بقبضة حديديّة منذ وصوله إلى الحكم بانقلاب عسكريّ عام 1989.