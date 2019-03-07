تجار الخرطوم: لا أثر لتراجع الدولار الجمركي على السلع

الخرطوم: عبير

تشهد أسعار أصناف بعض السلع ارتفاعا ملحوظا وإحجاما عن الشراء من المواطنين رغم تراجع الدولار الرسمي لـ(47,5) جنيها والدولار الجمركي لـ(15) جنيها أما الأصناف الأخرى فتشهد انخفاضا طفيفا في الأسعار ومنها السكر المستورد، وتوصف حركتا البيع والشراء بالضعيفة.

وقال رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى لـ(السوداني) أمس، إن ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض الدولار يرجع للسيولة وإحجام المواطن عن الشراء لتوقعاته بحدوث انخفاض في الأسعار، وقال إن هناك حركة تهيّب من قرارات الحكومة للطوارئ ولا توجد نظرة اقتصادية إيجابية تؤدي لتراجع الأسعار بسبب عدم توفر الدولار خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان والذي يتزايد فيه استهلاك السلع، وأضاف: “من ضمن السلع المستوردة التي تشهد تراجعا في الأسعار السكر (1,300) جنيه بدلا عن (1,350-1,400) جنيه لعبوة (50) كيلوغراما”.

وأضاف تاجر بالسوق العربي طلب عدم ذكر اسمه أن هناك زيادة في دقيق سيقا لسعر الجملة الباكت (444) جنيها بدلا عن (440) جنيها من الشركة وسعر السوق (450) جنيها أما سعر القطاعي (500) جنيه للباكت، وأشار إلى أن زيادة الدقيق انعكست على النشويات حيث قفزت الكرتونة لـ(482) جنيها بدلا عن (430) جنيها، أما سعر الكيس (30) جنيها بدلا عن (25) جنيها، مبينا أن سعر الزيت الأبيض عباد الشمس عبوة (36) لترا بسعر (1,350) جنيها أما زيت الفهد (1,100) جنيه.

وأضاف تاجر سلع استهلاكية ببحري عز الدين إبراهيم لـ(السوداني) أمس، أن التاجر والمواطن في حالة ترقب لأثر انخفاض الدولار الجمركي وخاصة السلع المستوردة ولكن تراجع أسعار السلع على حسب الدولار، ومضى قائلا: إن هناك إحجاما عن البيع والشراء، مبينا أن كيلو العدس قفز إلى (79) جنيها أما سعر الجوال عبوة (200) غرام بلغ (660) جنيها، فيما قفزت كرتونة الصلصة وزن (480) غراما إلى سعر (2,730) جنيها وسعر العلبة (51) جنيها، أما سعر الألبان المجففة عبوة (2,5) بسعر (2,260) جنيها للكرتونة وسعر الكيس (549) جنيها أما وزن (2) كيلوغرام وربع فبلغ (1,940) جنيها، وتوقع زيادة في الأسعار نتيجة تذبذب الدولار وخاصة أن الفترة المقبلة تشهد زيادة استهلاك سلع رمضان من ” دقيق –سكر – زيت..” وفي حال عدم استمرار تراجع الدولار نتوقع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وزاد: لا توجد حركة بيع لسلع رمضان.