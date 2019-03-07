الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 0.303

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 303ر0 دينار وكذلك اليورو عند مستوى 343ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع الى مستوى 400ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 302ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

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