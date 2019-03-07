الصندوق الكويتي يزيد تمويل مشاريع حصاد المياه

الخرطوم: ابتهاج

أبدى الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لتمويل مشروعات جديدة في مجال حصاد المياه بالبلاد.

وقال نائب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود مصطفى الزبير، في تصريح صحفي أمس، إن الاجتماع المشترك مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية وقف على خطة العمل بمشروعات حصاد المياه التي يجري تمويلها بواسطة الصندوق، معلنا عن التوصل لاتفاق بشأن زيادة حجم تمويل مشروعات حصاد المياه، لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات خلال خطة الوحدة للعام 2019م، بزيادة نسبة مساهمة الصندوق مع تضمين مساهمة حكومة السودان، مشيرا لجهود الصندوق في دعم مشروعات التنمية بالبلاد.