هارون: نسعى لحوار وطني مع القوى السياسية كافة

قال رئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، إن الحزب سيكون منفتحاً على القوى السياسية كافة بالبلاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً رغبة الوطني على تسريع الخطى تجاه القوى السياسية لإدارة حوار وطني حقيقي لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة.

وترأس هارون، يوم الأربعاء، اجتماعاً للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وكشف عن ترتيبات لمرحلة جديدة يحدث من خلالها التحول المطلوب.

وأشار في تصريحات صحفية عقب نهاية اجتماع المكتب القيادي، إلى أن المكتب جدد دعمه ومساندته لمبادرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، منوهاً إلى أن قيادي الوطني ناقش تلك الرؤية وكيفية التعاطي معها وطرق تنفيذها.

وقال هارون إن عملية الحوار الوطني تتضمن التواصل مع الآخر والاستماع إليه وتقديم رؤية المؤتمر الوطني تجاه العديد من القضايا على الساحة السياسية.

وذكر أن اجتماع المكتب القيادي أدار نقاشاً جاداً وعميقاً حول رؤية الحزب للمرحلة القادمة وسياساته وخططه واتجاهها بمنظور قومي، يأخذ في الاعتبار ضرورة بناء توافق وطني مع كل القوى السياسية الأخرى كحجر زواية في بناء رؤيته للمستقبل.

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