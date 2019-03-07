اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الخميس 7 مارس 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الخميس 7 مارس 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية .

صحيفة قوون:

الهلال ينزل غانا وسط أروع استقبال

البعثة تحل بكريستال روز بكوماسي.. الفريق يتدرب على خفيف بحديقة الفندق.. وتعديل مفاجئ لموعد المباراة

الهلال يوفد الجنرال إلى دولة أفريقية في مهمة خاصة.. وأمبومبو ونزار يدشنان الإعداد لنكانا

تعادل مثير للمريخ أمام الوادي نيالا

الكوماندوز يعززون صعودهم للنخبة ويطيحون بالفهود.. التبلدي ينعش آماله.. وتعثر القراقير بالتعادل أمام الفرسان

الكاردينال يتصل بالطريفي ويطمئن على وصول البعثة

انطلاق التسجيلات التكميلية صباح اليوم

صحفية الزعيم :

رئيس الأهلي : النادي سيلبي رغبة الصيني واللاعب إختار المريخ

الأحمر يتعادل مع الوادي نيالا. …الزلفاني : لا زلنا في الصدارة والقطاع الرياضي يشكو النقص

رباعي الزعيم يعود بالجمعة. ….ضياء يغادر الى الدوحة ومعركة التسجيلات تنطلق اليوم

حسم الأمر نهائيا : محمود صالح : الصيني اختار المريخ وسنلبي رغبته

محمد داؤود يتقدم في روليت هدافي الدوري.

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